Мы в соц.сетях:
Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

 Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

 Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
11:29   5 Июня 2018
Ближнее зарубежье
93

Вице-министра энергетики Казахстана поместили под домашний арест

Вице-министра энергетики Казахстана поместили под домашний арест

Бакытжана Джаксалиева заподозрили в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

 

Как рассказал официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, вице-министр энергетики республики нанес ущерб государству в размере 162 миллионов рублей, когда принимал работу по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Зная, что объемы работы завышены в 30 раз, он незаконно подписал акты по извлечению ила со дна водоемов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#происшествия #чп #казахстан #новости #весь мир #вице-министр энергетики
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
1156
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
256
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2552
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»