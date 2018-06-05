Вице-министра энергетики Казахстана поместили под домашний арест

Бакытжана Джаксалиева заподозрили в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как рассказал официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, вице-министр энергетики республики нанес ущерб государству в размере 162 миллионов рублей, когда принимал работу по очистке озер Щучинско-Боровской курортной зоны. Зная, что объемы работы завышены в 30 раз, он незаконно подписал акты по извлечению ила со дна водоемов.