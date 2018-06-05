Госсовет Крыма: Заявление Киева о засухе отражает сущность украинского режима

Заявление депутата Верховной рады Мустафы Джемилева о причастности Киева к засухе на полуострове показывает сущность украинского режима, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

Он подчеркнул, что проблем с водоснабжением Крыма нет.

Парламентарий добавил, что сельское хозяйство в республике частично пострадало от отсутствия доступа к Северо-Крымскому каналу, однако власти приняли ряд мер для улучшения ситуации.

Ранее депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Мустафа Джемилев заявил о причастности Украины к засухе на полуострове.