СБУ блокировала кибератаку на дипведомство страны-члена НАТО

Хакеры использовали информационные ресурсы министерства здравоохранения Украины, передает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, сотрудники украинской службы безопасности блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство страны-члена Североатлантического альянса. СБУ задокументировала, что должностные лица Минздрава Украины нарушили правила защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем.

Хакеры получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения и попытались взломать иностранное представительство. Руководство Минздрава Украины уволило гендиректора. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем.