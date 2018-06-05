СБУ блокировала кибератаку на дипведомство страны-члена НАТО
Хакеры использовали информационные ресурсы министерства здравоохранения Украины, передает пресс-служба СБУ.
По информации ведомства, сотрудники украинской службы безопасности блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство страны-члена Североатлантического альянса. СБУ задокументировала, что должностные лица Минздрава Украины нарушили правила защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем.
Хакеры получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения и попытались взломать иностранное представительство. Руководство Минздрава Украины уволило гендиректора. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем.
Співробітники Служби безпеки України блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів Північно-атлантичного альянсу через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я України https://t.co/aVvivCeGwb pic.twitter.com/Odd9AWQSQR— СБ України (@ServiceSsu) June 5, 2018