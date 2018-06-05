Лисин стал самым богатым россиянином по версии Bloomberg

Состояние основного владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина издание оценивает примерно в 20,2 миллиарда долларов.

В ежедневно обновляемом рейтинге Bloomberg Billionaires Index указывается, что накануне, 4 июня, акции Лисина выросли на 3,5%. А с начала года к его состоянию прибавилось 2,17 миллиарда долларов.

Это позволило ему обогнать председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Тот сохранял лидерство на протяжении 267 дней. Состояние Мордашова с начала 2018-го выросло на 506 миллионов долларов.