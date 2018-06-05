Авиакомпании предупредили о возможном росте цен на билеты

Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста стоимости авиакеросина. За апрель-май цены на топливо вырососли на 13,5 процента.

Перевозчики могут ввести дополнительный топливный сбор для пассажиров из-за возникшей проблемы. Таким образом они компенсируют незапланированные расходы. Год назад авиакеросин тоже довольно прилично набирал в цене, прибавив в итоге более 20 процентов.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Максима Акимова, курирующего вопросы транспорта, совместно с ФАС разобраться со сложившейся ситуацией.