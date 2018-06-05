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11:20   5 Июня 2018
Общество
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Улицу Солянка в Москве полностью благоустроили

Улицу Солянка в Москве полностью благоустроили

Об этом сообщил зам столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Работы по благоустройству улицы Солянка и Солянского проезда велись с осени 2017 года. На улице обновили ливневую канализацию, а также отремонтировали газопровод, водопровод и тепловые сети.

Также в этом районе убрали под землю 5,5 тысяч метров воздушных линий связи. На четной стороне Солянского проезда расширили зону для пешеходов - теперь она составляет 2,5 метра. Помимо этого, на улице Солянка и в Солянском проезде установили 70 современных фонарей.

Также на территории появились газоны, удобные скамейки и урны. Также улицы оснастили информационными стелами.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #солянка #солянский проезд
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