Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» выиграл праймериз «Единой России»

Потерявший семью в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков выиграл праймериз в качестве кандидата от партии «Единая Россия», пишет РБК со ссылкой на источник.

По предварительным данным, Востриков одержал победу в территориальной группе № 9 в Кемерове.

Как сообщает источник, теперь Востриков может возглавить одну из территориальных групп партии или пойти в Совет народных депутатов одномандатником. Совмещение обоих вариантов также возможно, добавил источник.

Сам Игорь Востриков информацию о победе на выборах пока не подтвердил.