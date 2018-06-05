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11:06   5 Июня 2018
Россия
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Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» выиграл праймериз «Единой России»

Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» выиграл праймериз «Единой России»

Потерявший семью в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков выиграл праймериз в качестве кандидата от партии «Единая Россия», пишет РБК со ссылкой на источник.

 По предварительным данным, Востриков одержал победу в территориальной группе № 9 в Кемерове.

Как сообщает источник, теперь Востриков может возглавить одну из территориальных групп партии или пойти в Совет народных депутатов одномандатником. Совмещение обоих вариантов также возможно, добавил источник.

Сам Игорь Востриков информацию о победе на выборах пока не подтвердил.

«Если это так, то я очень рад», — заявил он РБК.

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Автор: Надежда Егорова
#кемерово #единая россия #востриков
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