Эквадорцы ждут Путина с официальным визитом

Принять президента России Владимира Путина в Эквадоре - очень большая честь. В республике этого очень ждут, подчеркнула председатель Национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас.

Во вторник она встретилась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и напомнила ему о приглашении, которое Кито направил российскому лидеру. Она попросила парламентария поговорить с Путиным об этом. Эквадорцы очень ждут президента.

Володин в свою очередь поблагодарил Кабесас за приглашение и пообещал напомнить о нем главе государства.