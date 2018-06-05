FIFA оценила готовность Екатеринбурга к проведению ЧМ-2018

FIFA и Оргкомитет «Россия-2018» провели инспекцию «Екатеринбург-Арены» и высоко оценили ее готовность.

На стадионе уже состоялись тестовые матчи, и он полностью готов к предстоящему чемпионату. По словам главы департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, вся временная инфраструктура возведена, «все очень хорошо, все идет по плану».

На территории «Екатеринбург-Арены» есть деревня гостеприимства, волонтерский и медиацентр, а также компаунд для вещателей. Городу осталось подписать акт готовности Фестиваля болельщиков FIFA и празднично украсить улицы.