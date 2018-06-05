Городскую усадьбу Новикова – Давыдова отреставрировали в Москве

Реставрация главного дома городской усадьбы Новикова – Давыдова на Большой Ордынке завершена, сообщает мэрия Москвы.

Деревянное одноэтажное здание с двумя пристройками возведено в первой половине XIX века по заказу коллежского асессора Новикова. Позже им владел купец Давыдов. Реставрация усадьбы продолжалась полтора года.

Эксперты воссоздали изразцовую печь, восстановили фасад с лепным декором, и отреставрировали сводчатые потолки.

Ранее дом находился в аварийном состоянии. Сейчас зданию присвоили статус выявленного памятника культуры.