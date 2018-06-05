Мы в соц.сетях:
Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

 Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

Симоньян заявила, что Порошенко умилил ее до слез

 Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене

Путин возложил цветы у памятника советским воинам в Вене
Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

Игра на трагедиях: в Госдуме считают, что Киев воспользуется смертью Кантера

 МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018

МИД Украины снова попросил граждан отказаться от поездок на ЧМ-2018
Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов

 Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»

Юная пианистка посвятила Путину в Вене мелодию на мотив «Подмосковных вечеров»
10:29   5 Июня 2018
Россия
93

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

В приложении «Парковки Москвы» появится специальный пропуск, с помощью которого можно будет проехать в ограниченные для движения районы города на время чемпионата мира по футболу. 

Например, благодаря пропуску автомобилисты смогут проехать вблизи стадионов «Лужники» и «Спартак».

Такую отметку смогут скачать жители трех районов — Хамовники, Арбат и Покровское-Стрешнево. Она будет доступна после обновления приложения для тех, у кого есть действующие резидентные парковочные разрешения.

Кроме того, разрешение позволяет бесплатно парковаться в пределах района проживания. Получить его могут собственники и наниматели квартир.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#москва #чм-2018 #общество #парковка #чм #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ
Синдром вахтера у принимающих экзамены - повод обратиться в полицию, уверен парламентарий.
19:36   5 Июня 2018
1154
Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат Россия

Россияне стали чаще интересоваться кредитами не от хорошей жизни - депутат

19:02   5 Июня 2018
78
Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре Россия

Форум «Права потребителей и качество обслуживания» пройдет в Сочи в сентябре

18:23   5 Июня 2018
256
Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине Россия

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

17:58   5 Июня 2018
2550
Самое читаемое
Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

Путин призвал австрийского ведущего к терпению во время интервью

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»