Столичные водители получат пропуск для запрещенных зон на время ЧМ-2018

В приложении «Парковки Москвы» появится специальный пропуск, с помощью которого можно будет проехать в ограниченные для движения районы города на время чемпионата мира по футболу.

Например, благодаря пропуску автомобилисты смогут проехать вблизи стадионов «Лужники» и «Спартак».

Такую отметку смогут скачать жители трех районов — Хамовники, Арбат и Покровское-Стрешнево. Она будет доступна после обновления приложения для тех, у кого есть действующие резидентные парковочные разрешения.