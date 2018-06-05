США разрабатывают маломощное ядерное оружие для сдерживания России

Пентагон заявил о начале разработки перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven.

Речь идет о создании ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок, а также о крылатой ракете морского базирования с ядерной головной частью.

Издание сообщает, что разработка маломощного оружия рассматривается американскими военными как дополнительный фактор «сдерживания России» с помощью тактики «эскалации для деэскалации» конфликта.

Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен подчеркнул, что Пентагон уже подготовил проект разрабатываемого оружия.