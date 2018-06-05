Законопроект о продлении скидки на просроченный штраф внесли в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право владельцам авто оплачивать только 50% штрафа за нарушение правил дорожного движения, у которого из-за задержки доставки кончился срок льготной оплаты.

Документ выложен на сайте Кабинета министров.Законопроект предлагает изменить две статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта назначен статс-секретарь — замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Ранее сообщалось, что автовладелец Юрий Рейнхиммель пожаловался в КС РФ на то, что получил штраф за превышение скорости после того, как истек льготный период оплаты. В ГИБДД по Московской области отказались предоставлять россиянину скидку, а Можайский городской суд не стал рассматривать его жалобу. После этого заявитель обратился в КС.