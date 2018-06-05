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10:00   5 Июня 2018
Весь мир
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Министр юстиции Греции обвинил Facebook в поддержке нацизма

Министр юстиции Греции обвинил Facebook в поддержке нацизма

Греческий министр Ставрос Контонис заявил, что соцсеть поддерживает нацизм из-за удаленного поста.

Facebook удалил статью и заблокировала на сутки страницу журналиста Никоса Бойопулоса, который напомнил подписчикам о резне в деревне Канданос на Крите во время Второй мировой войны. В июне 1941 года нацисты расстреляли 180 жителей деревни за сопротивление оккупантам. Деревню объявили мертвой зоной и запретили восстанавливать. Журналист подчеркнул, что сейчас идеи национал-социализма в Греции возрождаются благодаря ультраправой партии «Золотая заря».

Контонис на заседании Совета министров ЕС заявил, что политическая цензура в интернете неприемлемо. По его мнению, статью удалили для того, чтобы скрыть неонацистскую идеологию членов «Золотой зари».

Возмущение греческого министра разделили главы Минюстов стран-участниц ЕС. Еврокомиссия обещала расследовать инцидент.

 

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Автор: Надежда Егорова
#греция #facebook #контонис
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