Министр юстиции Греции обвинил Facebook в поддержке нацизма
Греческий министр Ставрос Контонис заявил, что соцсеть поддерживает нацизм из-за удаленного поста.
Facebook удалил статью и заблокировала на сутки страницу журналиста Никоса Бойопулоса, который напомнил подписчикам о резне в деревне Канданос на Крите во время Второй мировой войны. В июне 1941 года нацисты расстреляли 180 жителей деревни за сопротивление оккупантам. Деревню объявили мертвой зоной и запретили восстанавливать. Журналист подчеркнул, что сейчас идеи национал-социализма в Греции возрождаются благодаря ультраправой партии «Золотая заря».
Контонис на заседании Совета министров ЕС заявил, что политическая цензура в интернете неприемлемо. По его мнению, статью удалили для того, чтобы скрыть неонацистскую идеологию членов «Золотой зари».
Возмущение греческого министра разделили главы Минюстов стран-участниц ЕС. Еврокомиссия обещала расследовать инцидент.