Курц предложил сократить число еврокомиссаров

Это поможет сократить расходы ЕС и сделает Еврокомиссию более эффективной и сфокусированной, уверен канцлер Австрии Себастьян Курц.

Его слова приводит немецкая газета Die Welt.

Он подчеркнул, что если объединение хочет увеличить бюджет и избежать «бреши», которая может образоваться из-за выхода Великобритании, нужно сократить расходы на институты ЕС. Прежде всего, можно сократить число еврокомиссаров с 28 до 18 человек на основе принципа ротации. ЕК, убежден Курц, станет работать намного более эффективно.

Кроме того, указал австрийский канцлер, стоит подумать об отказе от одного из двух мест проведения заседаний Европарламента: Брюссель и Страсбург. Однако тут могут возникнуть трудности. Франция при Эмманюэле Макроне добровольно не откажется от проведения собраний в Страсбурге.