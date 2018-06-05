Суд заморозил голландские активы «Газпрома» для выплат «Нафтогазу»

В «Нафтогазе» утверждают, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Для этого будут заморожены активы в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил о принудительном взыскании 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома». Процесс по этому делу начался в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии.

Напомним, арбитраж зимой обязал «Газпром» выплатить Украине примерно 2,6 миллиарда долларов за недопоставку газа. Российская корпорация решила расторгнуть с «Нафтогазом» контракты и обжаловала вердикт в шведском суде.