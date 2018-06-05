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13:52   5 Июня 2018
Россия
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Самый грязный регион в России - Свердловская область. Россель не верит

Самый грязный регион в России - Свердловская область. Россель не верит

В экологическом рейтинге, составленном организацией «Зелёный патруль», Средний Урал занял последнее место.

Бывший губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации РФ Эдуард Россель отказался доверять экологическому рейтингу организации «Зеленый патруль», в котором регион признан самым грязным в России. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Политика Сегодня». 

Экологи составили список по итогам весны 2018 года. Свердловская область заняла в нем последнее, 85-е место. По итогам 2017 года она находилась на 84-ом месте, перед Челябинской областью. 

«Я такому отчету не верю. Откуда этот рейтинг? — сказал Россель. — Действительно, Свердловская область — тяжелый регион в этом смысле. К нам только за первый год Великой Отечественной войны перебросили 465 промышленных предприятий. Они все были введены в течение пары месяцев. Конечно, ни на одном не было газоочисток, оборотного водоснабжения».

Однако в новейшей истории России ситуацию в экологии удалось кардинально улучшить, подчеркнул бывший глава региона. 

 «Я когда был губернатором, мы закрыли все мартеновские печи на металлургических заводах, все предприятия перевели на оборотное водоснабжение. Ставили самое современное очистное оборудование,»  — заявил Россель. 

Не верю! Экс-губернатор Свердловской области отказался считать регион самым грязным в РФ

В частности, сенатор усомнился в методике составления рейтинга. Он не верит, что при формировании списка учитывались результаты проб воздуха, воды, почвы.

«Это ж надо в каждой области брать анализы воды, воздуха. Там есть специальная методика, нужно изучать определенное количество проб. Я сомневаюсь, что кто-то из этой организации занимался такими подсчетами. Скорее всего, рейтинг составлен по интерполяции. а деньги организация получила на эти цели сполна», — резюмировал бывший губернатор. 

Согласно опубликованному рейтингу, самыми экологически чистыми регионами признаны Тамбовская область. Республика Алтай и Алтайский край. В десятке лучших также Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область и Чувашия. В конце списка: Московская, Челябинская и Свердловская области. 

«Зеленый патруль» - автономная организация, работающая в структуре партии «Зеленые», своим партнером по работе активисты «патруля» считают ОНФ.  Экологи составляют рейтинг с 2007 года, высчитывая сводный показатель из природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #свердловская область #общество #экология #эдуард россель
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