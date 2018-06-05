Мексика планирует ввести пошлины на американскую свинину

Мексика намерена ввести 20% пошлины на импорт свинины из США в ответ на американские пошлины на алюминий и сталь, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее президент Ассоциации производителей свинины Мексики Эриберто Эрнандес сообщил о планах ввести пошлину на свиные окорока и лопатки из США. Долю данной продукции на мексиканском рынке он оценил в 90%.

Подробную информацию о размере торговых пошлин правительство пока не озвучило.

1 июня Белый дом ввел пошлины на импорт стали — 25% и на аллюминий — 10% из ЕС, Мексики и Канады. Президент США Дональд Трамп также предлагает ввести пошлину в 25% на китайские товары.