Свердловскую область признали худшим регионом по экологии

Авторами рейтинга выступили активисты из общественной организации «Зеленый патруль».

Свердловская область заняла последнее, 85-е место. На пункт ее обогнала Челябинская область, которая «лидировала» в прошлом году. На третьем месте оказалось Подмосковье из-за проблем со свалками.

Самым благополучным с экологической точки зрения регионом стала Тамбовская область. В десятку лучших также вошли Алтайский Край, Курская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Чувашия Республика Коми и другие регионы.

Рейтинг публикуется по итогам каждого сезона. Он рассчитывается с 2007 года.