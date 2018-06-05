Правительство выделило более 400 миллионов рублей на строительство технопарков

Правительство России вложило 408 миллионов рублей в строительство техно-парков и бизнес-инкубаторов в пяти регионах России, сообщается на сайте кабмина.

Бизнес-инкубатор появится в Калужской области. Индустриальные и промышленные парки построят в Липецкой, Ярославской, Смоленской областях, а также в республике Дагестан.

Эксперты полагают, что после завершения строительства в Калужской области смогут разместиться до 50 субъектов малого и среднего предпринимательства, в Липецкой области — до 50 субъектов, в Дагестане — 36, Смоленской области — 40, в Ярославской области — 10.

Правительство рассчитывает, что количество рабочих мест в регионах, получивших господдержку, увеличится на 1750 единиц.