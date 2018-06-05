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9:16   5 Июня 2018
Весь мир
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Бывший глава Минобороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88-м году жизни

Бывший глава Минобороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88-м году жизни

Причиной смерти американца стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Об этом во вторник пишет The New York Times со ссылкой на супругу почившего.

Действующий министр обороны США Джеймс Мэттис выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Карлуччи. Он подчеркнул, что бывший глава Пентагона вдоволь послужил нации. Тот возглавлял американское военное ведомство при четырех президентах: и республиканцах, и демократах. Кроме того, мужчина успел поработать послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и на ряде других постов в Минобороны.

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Автор: Юлия Халус
#сша #пентагон #новости #общество #весь мир #фрэнк карлуччи
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