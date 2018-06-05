Бывший глава Минобороны США Фрэнк Карлуччи скончался на 88-м году жизни

Причиной смерти американца стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Об этом во вторник пишет The New York Times со ссылкой на супругу почившего.

Действующий министр обороны США Джеймс Мэттис выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Карлуччи. Он подчеркнул, что бывший глава Пентагона вдоволь послужил нации. Тот возглавлял американское военное ведомство при четырех президентах: и республиканцах, и демократах. Кроме того, мужчина успел поработать послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и на ряде других постов в Минобороны.