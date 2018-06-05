США развернули на Окинаве группировку из 14 самолетов F-22

На японском острове Окинава ВВС США развернули группировку из 14 боевых самолетов F-22 Raptor. Об этом сообщило Минобороны Японии, заявив, что это важный шаг для укрепления связей со Штатами.

Самолеты будут находиться там примерно месяц. Некоторые источники агентства Kyodo считают, что размещение группировки связано с предстоящим саммитом США-КНДР. Кроме того, в воды региона выведена ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.