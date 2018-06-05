Москвичей в День России ждет цикл бесплатных экскурсий

В День России москвичей и гостей города ждут бесплатные пешеходные экскурсии, посвященные истории Москвы и ее жителям. Всего их будет 27, каждая будет длиться около двух часов.

Участники экскурсий увидят самые живописные места столицы, ее семь холмов, Замоскворечье. Маршрут пройдет через Мясницкую улицу, Покровку, Маросейку и Варварку.

На прогулке расскажут о жизни известных москвичей, в частности о Владимире Маяковском. 11 июня экскурсанты смогут посмотреть на любимые места поэта, например, Камергерский переулок, где в 1920-е годы находилось артистическое кафе «Десятая муза».

10 июня состоится экскурсия, посвященная местам в Москве, которые связаны с жизнью и творчеством Анны Ахматовой.

12 июня прогулка стартует на Чистопрудном бульваре и закончится в парке «Зарядье».