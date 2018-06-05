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8:33   5 Июня 2018
Весь мир
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ЕС настроен на сотрудничество с Центральной Азией

ЕС настроен на сотрудничество с Центральной Азией

Спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан заявил, что ЕС готов к конструктивному сотрудничеству в регионе. 

Кроме того, организация не намерена «участвовать в различных геополитических играх». Напротив, ЕС хочет внести вклад в стабильное развитие, процветание и безопасность Центральной Азии. 

Буриан также подчеркнул, что приветствуются инициативы и других крупных партнеров. В частности, Китая с программой «Один пояс, один путь». Спецпредставитель уверен, что Центральная Азия будет играть важнейшую роль в качестве связующего звена между Европой и Азией.

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #политика #весь мир #центральная азия
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