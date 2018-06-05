Памятные монеты к саммиту КНДР-США выпущены в Сингапуре

Монетный двор Сингапура выпустил памятные монеты в честь предстоящего исторического саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Монеты отчеканены в трех вариантах.

На них изображено рукопожатие, слева — флаг КНДР, справа — флаг США. Сверху есть надпись на английском языке: «12.06.2018. Саммит в Сингапуре».

Золотая монета стоит 1380 сингапурских долларов (более тысячи долларов США), серебряная — 118 сингапурских долларов (88 долларов США) и из никелированного цинка — 36 сингапурских долларов (27 долларов США).