СМИ: США не удержат Индию от покупки у России комплексов С-400

Газета The Hindu опубликовала материал, в котором эксперты высказали мнение по поводу приобретения Нью-Дели у Москвы ЗРК С-400. По их словам, США не сможет убедить Индию отказаться от этой покупки.

Френк О'Доннелл из Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете считает, что Штатам пора прекратить возмущаться из-за желания Индии приобрести системы. В частности, пора прекратить угрожать тем, что это скажется на отношениях двух стран в области обороны.

По его словам, Вашингтон успокоится, когда Нью-Дели объяснит, что «приобретение С-400 соответствует разделяемой США и Индией цели укрепления региональных возможностей сдерживания китайской агрессии».

Другой эксперт, Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований думает, что С-400 может стать технической проблемой для Индии. Для эффективности системы нужны другие компоненты ПВО, в частности радары.