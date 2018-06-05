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8:12   5 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: США не удержат Индию от покупки у России комплексов С-400

СМИ: США не удержат Индию от покупки у России комплексов С-400

Газета The Hindu опубликовала материал, в котором эксперты высказали мнение по поводу приобретения Нью-Дели у Москвы ЗРК С-400. По их словам, США не сможет убедить Индию отказаться от этой покупки. 

Френк О'Доннелл из Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете считает, что Штатам пора прекратить возмущаться из-за желания Индии приобрести системы. В частности, пора прекратить угрожать тем, что это скажется на отношениях двух стран в области обороны. 

По его словам, Вашингтон успокоится, когда Нью-Дели объяснит, что «приобретение С-400 соответствует разделяемой США и Индией цели укрепления региональных возможностей сдерживания китайской агрессии».

Другой эксперт, Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований думает, что С-400 может стать технической проблемой для Индии. Для эффективности системы нужны другие компоненты ПВО, в частности радары. 

«Но, если некоторые из этих радаров были приобретены у США или у других западных стран, необходимый уровень интеграции не будет возможен из-за проблем безопасности», — пояснил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #индия #весь мир #с-400
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