Генпрокуратура проверит документы на строительство ЗСД в Петербурге

Генпрокуратура проверит соглашение о строительстве Западного скоростного диаметра в Петербурге, сообщает «Интерфакс».

С данной инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, договор был заведомо невыгоден для Северной столицы.

В пресс-службе партии сообщили, что соглашение было оформлено не как концессия, а как государственно-частное партнерство. В первом случае сделка регулируется на федеральном уровне, во втором - региональными законами.

В прокуратуре подтвердили получение соглашения. По факту соглашения проводится проверка.