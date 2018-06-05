Трутнев предложил платить за фотографии масляных пятен в акватории

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев даст поручение Минприроды по введению мер для борьбы с загрязнением акватории.

По итогам осмотра бухты Золотой Рог во Владивостоке Трутнев сообщил РИА «Новости», что экологическое состояние акватории улучшилось.

Трутнев сообщил, что предлагает объявить платную «охоту»на масляные пятна. В частности, предполагается создание фонда, который будет платить за фотографии масляных пятен рядом с судами.

По его словам, оценить геометрический размер пятна можно будет оценить с помощью фото с квадрокоптеров.