Российские военные доставили гумпомощь жителям поселения в сирийском Хомсе

Представители российского Центра по примирению сторон раздали в поселении Заафарна сирийской провинции Хомс около четырех тонн продуктов, сообщил представитель ЦПВС Вадим Рогов.

По его словам, всего жителям населенного пункта было роздано 890 продовольственных наборов общим весом 3,8 тонны. Медицинская помощь понадобилась 107 местным жителям.

В свою очередь глава администрации Заафраны Юсеф Мендур выразил благодарность российским военным за помощь.

За последние два месяца армия САР вернула контроль над поселениями на севере провинции Хомс и на юге провинции Хама, а также над всем пригородом Дамаска.