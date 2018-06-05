Украинский депутат похвастался засухой в Крыму

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил о проблемах в Крыму из-за перекрытия Северо-Крымского водоканала.

По его словам, на полуострове наблюдаются проблемы с сельским хозяйством из-за остановки водоснабжения из Днепра.

Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен обсуждать вопросы водоснабжения Крыма с Москвой. Он подчеркнул, что переговоры могут идти только по поводу вывода российских войск с полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова