Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о злости на Россию из-за якобы имевшего место вмешательства в выборы.

В интервью Le Parisien политик сообщил, что чаще испытывает беспокойство от действий России, но после «вмешательства» в выборы он разгневался.

Он отметил, что его злит, когда в США одни люди мешают другим голосовать из-за их расового происхождения, образования или возраста.

По его мнению, Россия якобы пыталась повлиять на выборы в Германии, Нидерландах и Франции.

Также 42-ой президент США заявил, что его злит политика американского лидера Дональда Трампа в области климата.