Боевики напали на патруль миротворцев ООН в ЦАР

На патруль миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской республике напала группа вооруженных людей, сообщает пресс-секретарь генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь осудил атаку, произошедшую на патруль MINUSCA на западе ЦАР. В результате погиб миротворец из Танзании, еще семь получили ранения.

Таким образом, с начала года число погибших миротворцев ООН в республике с начала года достигло четырех. Генсек призывает власти провести расследование в отношении нападавших для того, чтобы их можно было привлечь к ответственности.