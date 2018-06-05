Иран направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащению урана

Организация по атомной энергии Ирана направит в МАГАТЭ письмо об увеличении мощностей по обогащения урана, сообщил представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди.

Агентство ISNA сообщает, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана) начнется во вторник.

Также представитель Ирана сообщил, что Тегеран обладает возможностью ускорить производство центрифуг для обогащения урана.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился о начале расширенного обогащения урана. Он распорядился ускорить процесс до уровня 190 тысяч ЕРР.