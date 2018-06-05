В штате Вашингтон подали иски против Facebook и Google из-за политрекламы

Генпрокурор американского штата Вашингтон Боб Фергюсон подал иск в отношении Facebook и Google из-за несоблюдения закона в о политической рекламе.

В документах говорится, что генеральный прокурор подал в в суд округа Кинг иски о финансировании избирательных кампаний.

Корпорации обвиняются в том, что с 2013 года они не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы в штате.

Генпрокурор заявил, что Facebook и Google должны предоставлять сведения об имени человека или названии организации, которая спонсировала рекламу, а также о ее стоимости, способе оплаты и дате размещения.