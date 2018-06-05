На Украине ищут деньги на строительство нового корабля

Украинский бюджет не обладает средствами на строительство корвета серии «Владимир Великий», заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

В эфире украинского телевидения главком сообщил, что планировалось выделить 1,3 миллиарда гривен (51 миллион долларов).

Воронченко отметил, что чиновники считают средства на проекты после того, как подписали постановления. По его словам, две недели назад стало известно, что у Киева нет денег на проект.

Главком заявил, что обратился по данному поводу к депутатам и президенту. Сейчас украинские власти пытаются найти средства на проект.

Командующий ВМС заявил, что если деньги не будут вложены, то будет пройдена «точка невозврата». Проект дает девять тысяч рабочих мест, в нем будут задействованы более двухсот предприятий и зарубежные партнеры.