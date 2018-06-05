СМИ: Инвесторы возвратили 60 процентов средств, выведенных из РФ в апреле

Инвесторы вернули вложения в российские ценные бумаги на 60 процентов за три недели, свидетельствуют данные Центробанка.

Газета «Известия» отмечает, что в начале апреля нерезиденты вывели с российского фондового рынка 19 миллиардов рублей. При этом к концу месяца вернулось 12 миллиардов.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что данные действия объясняются ростом стоимости нефти и смягчением «санкционной риторики».

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе ПМЭФ заявил, что Париж стремится стать лидером по объему инвестиций в экономику России.