Количество жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 65 человек, сообщает портал Prensa Libre со ссылкой на представителя службы страны по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.

Ранее сообщалось о 62 жертвах стихийного бедствия.

Похороны жертв трагедии уже начались в Гватемале. На обнародованных фотографиях видно большое число людей, присутствующих на мероприятиях.

По официальным данным властей, при извержении вулкана пострадали 46 человек, эвакуированы 3,26 тысячи. Во временных убежищах рамещены 1,68 тысячи человек, а всего стихия затронула 1,7 миллиона жителей страны.