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3:25   5 Июня 2018
Россия
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Депутат разъяснила назначение закона о контрсанкциях

Депутат разъяснила назначение закона о контрсанкциях

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью iReactor заявила, что Россия сама не вводит каких-либо ограничительных мер, в законе лишь определен порядок их принятия.

По мнению депутата, было бы нелогично и несправедливо, если бы другие страны блокировали возможности  развития, экономического роста в определенной отрасли, но при этом продолжали спокойно работать на российском рынке.

Журова отметила, что закон тщательно прорабатывался. Во время обсуждения особенно остро стояла тема медикаментов: на данный момент российские аналоги лекарств не всегда позволяют проводить эффективное лечение. По ее словам, по введение санкций в данной отрасли будет проводиться крайне аккуратно.

Отмечается, что в ходе обсуждений было принято решение предоставить возможность правительству и президенту определять, какие компании и какую продукцию необходимо санкционировать в ответ. Принятый закон также позволит вводить санкции оперативно.

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Автор: Олег Королев
#госдума #санкции #ответные меры
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