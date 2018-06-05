Депутат разъяснила назначение закона о контрсанкциях

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в интервью iReactor заявила, что Россия сама не вводит каких-либо ограничительных мер, в законе лишь определен порядок их принятия.

По мнению депутата, было бы нелогично и несправедливо, если бы другие страны блокировали возможности развития, экономического роста в определенной отрасли, но при этом продолжали спокойно работать на российском рынке.

Журова отметила, что закон тщательно прорабатывался. Во время обсуждения особенно остро стояла тема медикаментов: на данный момент российские аналоги лекарств не всегда позволяют проводить эффективное лечение. По ее словам, по введение санкций в данной отрасли будет проводиться крайне аккуратно.

Отмечается, что в ходе обсуждений было принято решение предоставить возможность правительству и президенту определять, какие компании и какую продукцию необходимо санкционировать в ответ. Принятый закон также позволит вводить санкции оперативно.