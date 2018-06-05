Пушков прокомментировал призыв вернуть Россию в состав «Большой восьмерки»

«Большая семерка» заинтересована в участии России больше, чем сама Москва, написал сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее представитель Левой партии в парламенте ФРГ Сара Вагенкнехт заявила, что РФ нужно вернуть в состав G8. По ее мнению, ей нужно стать противовесом влиянию США в клубе.

По мнению Пушкова, без участия России данный формат лишь круг друзей США, которые для Европы не совсем являются такими. Сенатор подчеркнул, что G7 не может выдвигать соответствующих условий возвращения, поскольку данный формат уже не является привлекательным для Москвы.