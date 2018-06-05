Катар считает, что стал сильнее после блокады со стороны арабских стран

После года блокады со стороны соседних государств Катар стал сильнее, заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.

По его словам, ограничительные меры со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта несправедливы и нарушают международные правила.

Аль-Аттыйя заявил, что блокада была направлена на экономическое ослабление Дохи. Министр уверен, что попытки это сделать провалились из-за того, что в стране наблюдается рост экономики: в частности, в стране увеличивается производство и появляются новые производители лекарств и продуктов.

Министр отверг обвинения в адрес Катара в поддержке терроризма и указал, что Ближний Восток страдал от данного явления десятилетиями.