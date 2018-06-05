США намерены оказать помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты собираются оказать помощь жителям Гватемалы, пострадавшим при извержении вулкана Фуэго.
По словам Науэрт, американское посольство в Гватемале уже вступило в контакт с властями страны и предложило им необходимую помощь.
«Соединённые Штаты помогут семьям, затронутым извержением вулкана Фуэго», - подчеркнула Науэрт.
Напомним: ранее СМИ сообщили, что число жертв произошедшего в воскресенье 3 июня извержения вулкана Фуэго возросло до 62 человек, при этом идентифицировать на данный момент удалось лишь останки 13 погибших.