США намерены оказать помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты собираются оказать помощь жителям Гватемалы, пострадавшим при извержении вулкана Фуэго.

По словам Науэрт, американское посольство в Гватемале уже вступило в контакт с властями страны и предложило им необходимую помощь.

«Соединённые Штаты помогут семьям, затронутым извержением вулкана Фуэго», - подчеркнула Науэрт.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что число жертв произошедшего в воскресенье 3 июня извержения вулкана Фуэго возросло до 62 человек, при этом идентифицировать на данный момент удалось лишь останки 13 погибших.