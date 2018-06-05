В Заксобрании Петербурга ответили на слова экс-президента Эстонии

Заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга сделано в угоду конъюнктурным интересам, заявил депутат Заксобрания города Денис Четырбок.

В интервью РБК парламентарий отметил, что данное заявление ничего общего не имеет с реальностью.

В свою очередь петербургский депутат Заксобрания Алексей Ковалев назвал заявление Ильвеса «идиотизмом». По его мнению, если Эстония захочет ввязаться в военный конфликт с Россией, то НАТО ей не позволит этого сделать.

Ранее бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильве заявил, что Россия может потерять несколько крупных городов, если нападет на его страну.