МИД Бельгии похвалил Россию за хорошую подготовку к ЧМ-2018 

Россия очень хорошо подготовилась к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года и можно надеяться, что мировое первенство пройдет без проблем.

Об это говорится в списке рекомендаций для болельщиков, который для своих граждан, собирающихся в Россию, выпустил МИД Бельгии.

«Предстоящий чемпионат мира очень хорошо подготовлен, поэтому мы ожидаем, что он пройдет без малейших проблем. Однако мы рекомендуем болельщикам бельгийской сборной соблюдать ряд советов, которые сделают этот опыт еще более позитивным», - говорится в опубликованном документе, в частности.

Бельгийским болельщикам ожидаемо рекомендуют всегда держать при себе документы, отказаться от употребления алкоголя в публичных местах (что запрещено в РФ) и проявления любых форм агрессии. Также болельщикам из Бельгии советуют на ввязываться в разговоры о политике и демонстрировать «максимальное уважение» сотрудникам полиции. В