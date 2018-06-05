Уроженец Украины осужден в США за незаконный экспорт технологий в РФ

Американский гражданин, выходец из Украины Владимир Невидомый приговорен к 26 месяцам заключения после того, как он признал себя виновным незаконном экспорте технологий двойного назначения в РФ, сообщает Минюст США.

Ранее Невидомый признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта технологий.

Согласно документам суда, в 2013 году клиенты клиенты из России связались с Невидомым с просьбой прислать им из США образцы приборов ночного видения и детали боеприпасов.

Мужчина купил данные товары и отправил их в Россию, не указав их реальную принадлежность. После того, как одну из посылок задержали на таможне, Невидомого арестовали.

В заявлении суда говорится, что 32-летний уроженец Украины, живущий во Флориде, был приговоре к 26 месяцам тюремного заключения, после которых последует три года надзора