Пожар в жилом многоквартирном доме произошел в Петербурге

В Петербурге в ночь на вторник произошел пожар в многоквартирном доме по адресу улица Коховского, 8.

Об этом сообщают местные СМИ, приводя свидетельства очевидцев и пожарных, ликвидировавших возгорание.

Отмечается, что огонь охватил кровлю дома на площади порядка 50 квадратных метров. Прибывшие по вызову пожарные оперативно потушили открытый огонь.

Жильцы дома были эвакуированы, по предварительным данным в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Подробности произошедшего и причины возгорания в настоящее время выясняются.