Пожар в жилом многоквартирном доме произошел в Петербурге
В Петербурге в ночь на вторник произошел пожар в многоквартирном доме по адресу улица Коховского, 8.
Об этом сообщают местные СМИ, приводя свидетельства очевидцев и пожарных, ликвидировавших возгорание.
Отмечается, что огонь охватил кровлю дома на площади порядка 50 квадратных метров. Прибывшие по вызову пожарные оперативно потушили открытый огонь.
Жильцы дома были эвакуированы, по предварительным данным в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Подробности произошедшего и причины возгорания в настоящее время выясняются.