В Гватемале приостановлены спасательные работы после извержения вулкана

Гватемальские власти решили приостановить спасательные работы после извержения вулкана Фуэго.

Портал Prensa Libre со ссылкой на предварительные данные сообщает, что такое решение было принято после небольшой активизации вулкана и изменения климата. На какое время прервали работы, не уточняется.

Ранее сообщалось о 62 погибших. Власти Гватемалы только подтвердили гибель 33 человек и ранение 46.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Давида де Леона сообщает, что Гватемала намерена справиться с последствиями извержения без помощи других стран.