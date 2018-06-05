Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

Запрещенная в России и в ряде других государств террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на собрании мусульманских религиозных деятелей в столице Афганистана – Кабуле, когда погибли 14 человек.

Об этом в понедельник 4 июля поздно вечером сообщает агентство Reuters, отмечая, что к настоящему моменту террористы не предъявили никаких доказательств причастности своей группировки к террористическому акту в Кабуле.

Напомним: теракт в афганской столице произошел у здания местного Политехнического университета на конференции представителей исламского духовенства, участие в которой приняли более двух тысяч религиозных деятелей. В результате взрыва погибли 14 человек.