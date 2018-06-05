Президент Парагвая планирует приехать в Россию на следующей неделе

Избранный в апреле президент Парагвая Марио Абдо Бенитес планирует посетить Россию 14 июня, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источники в пресс-службе главы государства.

Представители канцелярии Бенитеса подтвердили агентству сведения о встрече, которые ранее распространили СМИ.

Ранее издание Ultima Hora сообщило, что избранный президент начнет международное турне на следующей неделе и посетит Бразилию, Аргентину и Россию. По информации издания, Бенитес встретится с российским лидером Владимиром Путиным 14 июня.

Будущий глава МИД Парагвая Луис Кастильони отметил, что встреча станет исторической, поскольку лидер масштаба Путина впервые будет общаться с парагвайским президентом. По его словам, это говорит о доверии, которым пользуется Бенитес.