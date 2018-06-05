СМИ: В Никарагуа в ходе протестов погибли 127 человек

Число погибших в ходе продолжающихся с апреля антиправительственных протестов в Никарагуа достигло 127 человек.

Об этом со ссылкой на данные Межамериканской комиссии по правам человека сообщает местное издание Nuevo Diario.

Напомним: массовые протесты в Никарагуа вспыхнули в связи с реформой, предполагающей увеличение отчислений трудящихся и работодателей в фонды соцстрахования, которую предложили местные власти. Позже президент страны Даниэль Ортега отменил данную реформу, но протесты населения не прекратились.

«Согласно нашим данным, в ходе протестов погибли 127 человек и около тысячи пострадали», - сообщил исполнительный секретарь комиссии Пауло Абрау.

Ранее в Верховном комиссариате ООН по правам человека выразили озабоченность ростом жертв в ходе массовых протестов населения Никарагуа против властей и возможным применением силы со стороны правительства.