Глава МИД Венесуэлы назвал слова госсекретаря США жестом отчаяния

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал жестом отчаяния заявления госсекретаря Майка Помпео о необходимости исключить страну из Организации американских государств (ОАГ).

Ранее Помпео призвал к приостановке членства Венесуэлы в ОАГ, а также к усилению давления со стороны стран-члено организации на «режим» Николаса Мадуро, в том числе включая ограничительные меры и дальнейшую дипломатическую изоляцию.

Арреаса во время выступления на генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне задался вопросом, каким образом США исключат и приостановят членство Венесуэлы там, где ее уже нет. По его мнению, данный ход странный, ироничный и напоминает жест отчаяния.