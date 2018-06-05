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1:01   5 Июня 2018
Весь мир
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Глава МИД Венесуэлы назвал слова госсекретаря США жестом отчаяния

Глава МИД Венесуэлы назвал слова госсекретаря США жестом отчаяния

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал жестом отчаяния заявления госсекретаря Майка Помпео о необходимости исключить страну из Организации американских государств (ОАГ).

Ранее Помпео призвал к приостановке членства Венесуэлы в ОАГ, а также к усилению давления со стороны стран-члено организации на «режим» Николаса Мадуро, в том числе включая ограничительные меры и дальнейшую дипломатическую изоляцию.

Арреаса во время выступления на генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне задался вопросом, каким образом США исключат и приостановят членство Венесуэлы там, где ее уже нет. По его мнению, данный ход странный, ироничный и напоминает жест отчаяния.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #оаг
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